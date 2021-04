CoV-Neuinfektionen: Steirer schneiden am besten ab

Am Montag in der Früh hatte die Steiermarkmit einer Inzidenz von 154,7 schon kurzfristig die österreichweit geringste Neuinfektionsrate aufgewiesen. Erst am frühen Nachmittag hatten sich durch die von der AGES vorgenommene Datenbereinigung geringfügige Änderungen ergeben. Da war die Steiermark mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 158,3 knapp hinter Vorarlberg (157,9) gelegen.