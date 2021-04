Mit farbigen FFP2-Masken in den Frühling starten

Neben Smartphone, Geldbörsel und Schlüssel darf derzeit vor allem eines untertags nicht fehlen: Die FFP2-Maske. Sie ist mittlerweile in allen geschlossenen öffentlichen Räumlichkeiten und sogar an einigen Freiluft-Plätzen in Wien Pflicht. Wer ein wenig Farbe in den Maskenalltag bringen möchte, kann statt weißen nun auch bunte und geblümte Muster wählen.