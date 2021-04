Corona-Cluster in Innsbrucker Flüchtlingsquartier

Corona-Alarm in einem Innsbrucker Flüchtlingsheim: Nachdem Mitte März ein erhöhtes Infektionsgeschehen in Obdachlosen-Einrichtungen verzeichnet worden war, setzte die Stadt unter anderem auf verstärkte Testungen. Im Zuge dessen wurde nun ein neuer Cluster in der Asylunterkunft in der Trientlgasse festgestellt. Aktuell seien dort 14 Personen aktiv positiv.