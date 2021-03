Innsbruck: Covid-Cluster in Obdachlosen-Quartieren

Infizierte in eigener Einrichtung

Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Innsbrucker Obdachloseneinrichtungen werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet, sagte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber von der ÖVP. So werde unter anderem das Contact Tracing intensiviert, alle positiven Tests auf Mutationen geprüft und positiv Getestete in eine eigene vorgesehene Einrichtung gebracht.