Pöltl-Zwölfer! San Antonio siegt mit Schlusssirene

DeMar DeRozan hat die San Antonio Spurs am Sonntag (Ortszeit) in der Schlusssekunde zum Sieg gegen die Dallas Mavericks in der National Basketball Association (NBA) geworfen. Das 119:117 im Texas-Derby beendete eine Serie von fünf Niederlagen des Teams von Coach Gregg Popovich. Jakob Pöltl steuerte zwölf Punkte, acht Rebounds zwei Assists und vier Blocks in 34:34 Minuten auf dem Parkett bei.