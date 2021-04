„Geisterfahrer“ verursachte Unfall im Ambergtunnel

Am Sonntagabend, kurz nach 19.30 Uhr wurde in der Oströhre des Ambergtunnels aufgrund einer Baustelle ein Gegenverkehrsbereich eingerichtet. Knapp zwei Stunden später fuhr ein 28-jähriger Pkw-Lenker in Fahrtrichtung Deutschland in den Tunnel ein. Er bemerkte die Gegenverkehrsregelung nicht und setzte zu einem Überholmanöver an - und wurde damit quasi zum Geisterfahrer.