Fahrerflucht nach Unfall auf Völkermarkter Straße

In der Völkermarkter Straße in Klagenfurt hat am Samstag ein bislang unbekannter Pkw-Lenker eine weitere Verkehrsteilnehmerin touchiert, sodass diese auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und mit einem Klein-Lkw kollidierte. Beide Lenker wurden verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise.