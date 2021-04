Heu fing bei Fahrt durch Tunnel bei Landeck Feuer

Es war kurz vor 9.30 Uhr, als der Einheimische im Landecker Tunnel in Richtung Süden unterwegs war. Beim Blick in den Rückspiegel stellte der 52-Jährige plötzlich fest, dass das Heu in seinem Anhänger Feuer fing. „Es gelang dem Mann noch, den Tunnel zu verlassen und das Fahrzeug abzustellen, den Anhänger abzukoppeln und gemeinsam mit seinem Beifahrer mit den Löscharbeiten zu beginnen“, heißt es seitens der Polizei.