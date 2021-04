MAN-Mitarbeiter drohen nun mit Streik

Die Fronten sind klar: MAN wiederholt, dass der Schließungsbeschluss „keine leere Drohung“ oder Taktik gewesen sei. Aber wenn das Wolf-Angebot abgelehnt wird, so gibt es keine Alternative; da bleibt eben nur das Zusperren. Auch in Deutschland werden bei MAN derzeit 3500 Stellen „sozial verträglich“ abgebaut. Kommentar des Firmensprechers: „Beim Wolf-Angebot wäre eine günstigere Lösung für die Mitarbeiter herausgekommen. Aber jetzt wollen wir so schnell wie möglich das Werk schließen.“Als Termin peilt man Ende 2022 an.