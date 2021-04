Corona-Impfung: Bouchard erhält „goldenes Ticket“

Neben Bouchard wurde auch Tennis-Kollegin Simona Halep in ihrer Heimat Rumänien geimpft. „Es ist zum Wohle aller und deshalb habe ich mich entschieden, mich impfen zu lassen“, so Halep. In Zukunft soll es auf der Tour mehr Freiheiten für geimpfte Spielerinnen und Spieler geben.