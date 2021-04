Bergauf entlang der Skisprungschanze

Wer nach den gemütlichen und oft auch kulinarisch üppigen Feiertagen den Sportler in sich wiederentdecken will, dem sei eine buchstäblich „atemberaubende“ Runde in Tschagguns empfohlen. Startpunkt ist direkt beim Montafoner Schanzenzentrum. Hier geht es links an der Anlage vorbei, bis man quasi am Fels ansteht. Von hier führt ein schmaler Pfad steil bergan. Die Route ist eine beliebte Trainingsstrecke für Trailrunner, aber auch für den durchschnittlichen Hobbysportler zu schaffen, sofern er über Trittsicherheit und eine gute Grundkondition verfügt.