Impftourismus: Zum Impfen ins Ländle

Der E-Impfpass zeigt die Impfströme in ganz Österreich auf: Demnach wurden bis zum Ende dieser Woche insgesamt 1152 Menschen mit Wohnsitz in einem anderen Bundesland in Vorarlberg geimpft. 881 davon sind in Tirol gemeldet, 133 in Wien. Bei den Geimpften dürfte es sich überwiegend um Studenten und Pendler handeln. 36 in Vorarlberg Geimpfte stammen aus Niederösterreich, je 35 aus Kärnten und der Steiermark, weitere 31 aus Salzburg, 29 aus Oberösterreich sowie sieben aus dem Burgenland.



Geimpfte Vorarlberger in anderen Bundesländern

Umgekehrt wurden 293 Vorarlberger in den Impfzentren anderer Bundesländer geimpft. In Wien waren es 128, in Tirol 97, in Niederösterreich 18, in Salzburg 17, in der Steiermark 14, in Kärnten zehn, in Oberösterreich sechs und drei im Burgenland.