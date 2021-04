Sturm-Versprechen: 0,0 Zentimeter Platz für Gegner

Fünfmal ist der SK Sturm in seiner Klubgeschichte in Graz gegen die Fußballer aus Wattens angetreten - nicht einen einzigen Punkt haben die Blackies dabei abgegeben. Auch in den jüngsten vier Bundesliga-Duellen wurde gegen die Tiroler zuletzt nur ein Remis zugelassen. Aber diese Bilanz, die nur von jener gegen Lustenau übertroffen wird, lässt bei Sturm-Coach Christian Ilzer vor dem Meistergruppen-Spiel am Sonntag (14.30) gegen die WSG in Liebenau trotzdem die Alarmglocken schrillen.