„So etwas möchte ich nicht noch einmal erleben“

Celina Seidl (16) aus Hochburg-Ach ist eine jener acht Insassen, die am Mittwoch bei einem Busunfall in Unterkriegbach verletzt worden sind. Wie berichtet, war das mit 16 Schülern und dem Lenker besetzte Fahrzeug in einer Linkskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und dann über eine Böschung gekippt.