Erster Amazon-Standort stimmt über Gewerkschaft ab

Amazon ist in den USA nach dem Kaufhausriesen Walmart der zweitgrößte Arbeitgeber und beschäftigt dort über 800.000 Menschen. Der Konzern steht immer wieder wegen seiner Arbeitsbedingungen in der Kritik. Auch in Deutschland gibt es deswegen immer wieder Streiks und Forderungen nach einem Tarifvertrag. In Österreich stellte die Finanzpolizei zuletzt im Verteilzentrum in Großebersdorf nordöstlich von Wien zahlreiche Gesetzesverstöße fest - unter anderem Lohndumping und Schwarzarbeit.