Prinz Philip: Kurz äußert „aufrichtiges Beileid“

Flaggen auf halbmast

„Prinz Philip ist über viele Jahre ein guter Freund unserer Familie gewesen, eine Freundschaft, die wir sehr geschätzt haben“, erklärte König Carl XVI. Gustaf (74), Oberhaupt des schwedischen Königshauses am Freitag in einer Stellungnahme. Auch das norwegische Königshaus drückte der britischen Königin Elizabeth II. und ihren Angehörigen sein Beileid zum Tod von Prinz Philip aus.„Unser Beileid gilt auch dem britischen Volk“, erklärte König Harald. Wie aus einer Mitteilung hervorging, sollten die Flaggen am Schlossbalkon in Oslo sowohl am Freitag als auch am Tag der Beerdigung auf halbmast gesetzt werden.