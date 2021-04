Kalter Winter: Haushalte heizten 2020/21 mehr

Kalter März und Oktober

Den Heizrekord des Winters gab es am 11. Februar: Um 8 Uhr früh betrug bei einer Außentemperatur von minus 6,6 Grad die Leistungsspitze 2086 Megawatt (MW). Ein historischer Wert war das aber nicht, denn dieser wurde am 3. März 2018 mit 2414 MW erreicht. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Wintertag liegt die Wärmeleistungsspitze bei etwa 1600 MW. Auffallend waren ein kalter März und Oktober mit 16 Prozent bzw. 18 Prozent mehr Fernwärmebedarf als im Jahr davor. Von Anfang Oktober 2020 bis Ende März 2021 wurden rund 4,831.000 MWh Fernwärme benötigt.