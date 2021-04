Abschiebeflug aus Wien diesmal ohne Blockade

Die Regierung hält an der Abschiebung abgelehnter und verurteilter Asylwerber fest. In der Vorwoche wurden unter massiven Protesten - die „Krone“ berichtete - Dutzende Afghanen ausgeflogen, am Donnerstag kehrten elf Tschetschenen in ihre Heimat zurück. Fast alle mit einem durchaus ausgeprägten Strafregister im Gepäck.