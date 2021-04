Polizisten mit Messer bedroht: „I stich eich ob!“

Gezückte Dienstwaffen wirkten beruhigend

Erst nach mehrmaligem Läuten reagierte der Grazer schließlich mit den Worten: „Kummt’s aufa und i stich eich ob!“ In der Folge stürmte der 20-Jährige schreiend und aggressiv die Treppen zur Eingangstür hinunter. Dabei hielt der Mann ein Küchenmesser in der Hand, woraufhin Polizisten ihre Dienstwaffen zogen und ihn lautstark aufforderten das Messer abzulegen. Dieser Aufforderung kam der Mann sofort nach. In der Folge fixierten Polizisten den Mann und überstellten ihn in eine Polizeiinspektion.