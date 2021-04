Liverpool: Bub (12) in Hüpfburg niedergestochen

Der blutige Angriff habe am Mittwoch vor den Augen von 14 Kindern und der Mutter des Buben in Liverpool stattgefunden, berichtete der „Independent“ am Donnerstag. Die Täter seien jung - rund um die 20 Jahre - gewesen, laut Zeugen hätten sie den Buben in der Hüpfburg in eine Ecke gedrängt und auf ihn eingestochen. Dann seien sie weggegangen - aber nicht gelaufen - und über die Southport Road entkommen.