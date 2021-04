Amanda Gorman als erste Poetin am „Vogue“-Cover

Die 1998 in Los Angeles geborene Gorman war 2017 von der US-Kongressbibliothek mit dem Titel „National Youth Poet Laureate“ geehrt worden. Bei Bidens Amtseinführung trug sie in einem auffällig gelben Mantel, mit rotem Haarreif und starker Gestik ihr dafür verfasstes Werk „The Hill We Climb“ vor, in dem sie ihre eigene Lebensgeschichte mit der sozialen Realität Amerikas verwebt.