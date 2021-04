Steirer auf Mission: Vollgas gegen den Klimawandel

Und der Rosberg-Sieg in der neuen Serie, die ihre (umweltschonenden) Rennen in vom Klimawandel besonders stark betroffenen Regionen austrägt, hat einen steirischen Anstrich: Der Eggersdorfer Maximilian Wasler, Sohn von Sturms ehemaligem Klubarzt Peter Wasler, ist als „Managing Director of Commercial Operations“ an Bord. „Nico ist der Gründer und CEO, ich führe die operativen Geschäfte“, so Max. „Seit 2019 helfe ich Nico bei der Entwicklung seiner Geschäfte.“ Er ist auch zuständig für das Greentech Festival in Berlin und die Investments rund um die TV-Show „Höhle der Löwen“. Der Kontakt zu Rosberg kam über die Motorsportkarriere des Steirers bei Red Bull zustande: „Nico wollte mich in seinem Team haben, hat mich angerufen und ich bin zu ihm nach Monaco gezogen.“