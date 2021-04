Saisonkarten retteten Seefelder Langlaufwinter

Starker Betrieb an Wochenenden

Dann kamen freilich unzählige Einheimische aus den Startlöchern und erwarben Saisonkarten. „Viele haben neu angefangen, andere ihre alten Ski aus dem Keller geholt“, weiß Walser. Teilweise habe an den Wochenenden so starker Betrieb auf den Loipen geherrscht, dass – wie einige mutmaßten – für deutsche Gäste gar kein Platz mehr gewesen wäre.