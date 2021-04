Salzburger neuer US-Meister im Riesentorlauf

Der neue US-Ski-Meister im Riesentorlauf heißt Tobias Kogler! Der 24-jährige Flachgauer vom USC Abersee gewann am Dienstag (Ortszeit) in Aspen ein enges Rennen vorm Norweger Joachim Bakken Lien. Für US-Student Kogler ein toller Abschuss der Saison: Er gewann Ende März bereits drei FIS-Riesentorläufe in Amerika.