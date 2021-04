Nächste Krönung der steirischen Allrounderin

Die Steirerin Veronika Windisch setzte das nächste Ausrufezeichen in ihrer vielseitigen sportlichen Karriere. Die Weizerin, ein sportlicher Tausendsassa, hängte sich bei der Icecross-WM in Russland die Goldene um den Hals. Die Red Bull-Weltcupserie der Icecrosser fand heuer wegen der Corona-Pandemie nicht statt, die Weltmeister wurden daher nach diversen Ausscheidungsrennen in mehreren Länder-Divisionen in einem Eintages-Rennen gekürt. Mit einer steirischen Siegerin!