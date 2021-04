Golf-Ass: „Hab leider meine Ski vergessen“

Eigentlich hätte Dienstag am GC Schloss Finkenstein der Startschuss zum Audi Circuit erfolgen sollen. Doch der April machte in Kärnten was er wollte. Und ergo machten die steirischen Golf-Pros um Topstar Matthias Schwab große Augen. Der Golfplatz zeigte den Pros die lange Nase, hüllte sich in eine winterliche Schneedecke.