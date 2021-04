Ukrainer schlug mit Hammer auf Landsmann ein

In Fahrzeugen versteckt

Anschließend gingen die beiden in ihre Fahrzeuge, wo sie gegen 17.25 Uhr vorgefunden und festgenommen werden konnten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurden die beiden Männer am Nachmittag des 5. April in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Der schwerverletzte 38-Jährige wurde von der Rettung in das LKH Salzburg eingeliefert und intensivmedizinisch behandelt.