Strafzettelflut in Millstatt sorgt für Unmut!

Seit 1. April Parkflächen gebührenpflichtig

Seit 1. April sind die Parkflächen auf der Stiftswiese, in der Seemühlgasse sowie in der Helgolandstraße direkt neben der Billa-Filiale in Millstatt nämlich kostenpflichtig. Sie gehören den Bundesforsten. Die Gemeinde hatte bisher 200 Parkplätze gepachtet und diese für Urlauber, Pendler und Einheimische gratis zur Verfügung gestellt. 2019 wurde dieser Vertrag seitens der Eigentümer aber aufgelöst. „Schon 2020 hätten diese Flächen gebührenpflichtig werden sollen, Corona-bedingt hat sich das um ein Jahr verschoben“, hieß es im Vorjahr seitens der Bundesforste.