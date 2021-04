„Das war eine Bundesliga-unwürdige Leistung!“ Hartberg-Boss Erich Korherr konnte nicht verhehlen, dass er sich vom Start in die Quali-Runde mehr erhofft hatte, als ein 2:3 in Ried. „Bitter war, dass wir bei 2:0 alles im Griff gehabt haben und Ried gar nicht vorhanden war. Aber dann haben wir sie zum Leben erweckt. Diese Inaktivität war ein Wahnsinn, da muss man die Spieler in die Pflicht nehmen, denn angeschafft hat ihnen keiner, dass sie sich zurückziehen. Der Grüll kann beim zweiten Tor aus der eigenen Hälfte loslaufen und keiner geht in an. Unbegreiflich. Da muss man einige Spieler hinterfragen, denn so wird’s ganz schwer.“