Seemine an Badestrand in Florida angeschwemmt

Für gewöhnlich tummeln sich am Strand des Städtchens Lauderdale-by-the-Sea im US-Bundesstaat Florida die Badegäste, doch am Ostersonntag war daran zunächst nicht zu denken. Der Grund: In den Morgenstunden hatte eine Polizeipatrouille dort eine angeschwemmte Seemine entdeckt. Entschärfungsexperten mussten ausrücken und sich um das gefährliche Strandgut kümmern.