Sturm-Goalie: „Das will ich nicht mehr erleben!“

76,3 Prozent der Bälle, die auf seinen Kasten kamen, hielt Jörg Siebenhandl im Grunddurchgang. Macht ihn in dieser Statistik zur Nummer eins Österreichs. „Aber von diesem Wert kann ich mir nix kaufen, wenn ich trotzdem immer ein Tor krieg oder die Feldspieler keine Tore schießen“, hält der Schlussmann den Ball flach. „Es muss mit der Mannschaft zusammenpassen.“ Das tut es im Falle von Sturm, das als Vierter in die Meisterrunde startet. Jörgs persönliches Ziel ist klar: „Wenn ich oben spiele und von sechs Teams sind womöglich fünf im Europacup, will ich nach Europa - da fährt die Eisenbahn drüber! Das war letztes Jahr enttäuschend genug, als wir das verpasst haben. Das will ich nicht noch einmal erleben.“