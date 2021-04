Spar-Mitarbeiterin sicherte verlorene 1000 Euro

„Wir kaufen immer beim kleinen Spar in der Paul Gerhardt Straße in Welzenegg ein“, berichtet die 56-jährige Klagenfurterin. Ihr Lebensgefährte hatte deshalb so viel Geld in der Tasche, da er einige Sachen zum Erledigen hatte. Beim Einkaufen dürfte er am Freitag gegen 14 Uhr das Geld in der Feinkostabteilung unbemerkt ausgestreut haben. Zu Hause war der Schock groß, als er den Verlust bemerken musste.