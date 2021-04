Kendall Jenner in Todesangst vor irrem Stalker

Aus gutem Grund: Immerhin war Kendall während es Einbruchs daheim. „Ich blieb in meinem Anwesen, um Kontakt mit ihm zu vermeiden. Ich habe Sicherheitsleute angestellt, die mein Haus schützen“, gab die Halbschwester von Kim Kardashian laut Gerichtsdokumenten zu Protokoll. „Sie informierten mich, dass er in meinen Garten gelangt war, wo er seine Kleidung ablegte und in meinen Pool gelang. Meine Sicherheitsleute befahlen ihm, aus dem Pool zu kommen, und hielten ihn fest, bis die Polizei kam und ihn wegen Hausfriedensbruch verhaftete.“