Seehofer lässt sich nicht mit AstraZeneca impfen

AstraZeneca nicht für Unter-60-Jährige in Deutschland

Deutschland hatte am Dienstag entschieden, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca nur noch in Einzelfällen für Menschen unter 60 Jahren einzusetzen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern folgten damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Sie entschied sich dafür nach eigenen Angaben „auf Basis der derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen“ bei jüngeren Geimpften. In zeitlichem Zusammenhang mit AstraZeneca-Impfungen waren mehrmals Blutgerinnsel im Gehirn, sogenannte Sinusvenenthrombosen, aufgetreten - vor allem bei jüngeren Frauen.