AstraZeneca-Impfstoff hat neuen Namen: Vaxzevria

„Wollen möglicherweise schlechtes Image retten“

Die Ärztekammer für Wien twitterte am Dienstag ebenfalls, dass AstraZeneca noch keine offiziellen Informationen zur Umbenennung herausgegeben hätte. „Die schwedische Agentur für Gesundheitsprodukte erklärte, dass sowohl das Etikett als auch die Verpackung bereits geändert worden seien. Möglicherweise will der Konzern damit das schlechte Image, das der Impfstoff in letzter Zeit erworben hatte, retten“, so die Ärztekammer.