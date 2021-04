Internationale Kontakte jetzt „besonders wichtig“

Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Resümee gezogen und dabei vor allem die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit während der nun schwierigen Zeit betont. „Gerade in der Covid-Krise, in der man sich nicht gegenseitig einfach besuchen kann, ist es besonders wichtig, die außenpolitischen Kontakte aufrechtzuerhalten“, so das Staatsoberhaupt.