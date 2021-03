Krimi-Sieger UVC Graz serviert zum Finaleinzug

Diese Schlacht war nichts für schwache Nerven! Zweimal legten die Hausherren von Waldviertel mit knappen Satzgewinnen vor, zweimal kamen die Grazer umso stärker zurück. „Das zeigt, was in unserer Mannschaft steckt! Mit wie viel Herz und Motivation sie ans Werk geht und in der Entscheidung dann so die Nerven behält. Sensationell!“, kam UVC-Sportchef Fred Laure gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Er fieberte aber daheim vor dem Fernseher mit. „Am Schluss hab ich dann nicht mehr sitzen können“, so Laure. Und als Reiter mit einem Netzroller-Ass das 3:2 fixierte, „hab ich vor Freude vor dem Fernseher getanzt“, lachte der Sportchef etwas außer Atem. „Endlich haben wir den fünften Satz geholt. Jetzt müssen wir daheim den Sack zumachen!“