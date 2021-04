Pflegeskandal: Staatsanwalt nimmt Ermittlungen auf

Nachdem die „Krone“ mutmaßliche Gräueltaten von vier Pflegern im SeneCura Sozialzentrum in Sitzenberg-Reidling an die Öffentlichkeit brachte, wurde von der Betreiberfirma eine Anzeige und eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Diese ermittelt wegen Übergriffen auf demente Bewohner.