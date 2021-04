Idee aus China: Eigene Kanaldeckel für Hallstatt

Bei der Eröffnung fielen Bürgermeister Alexander Scheutz auch Kanaldeckel mit der Aufschrift „Hallstatt am See“ auf. „Diese haben nicht einmal wir“, war er damals begeistert. Nun hat die Gemeinde ihre eigenen Kanaldeckeln entwickelt. Wie es sich für eine Tourismusgemeinde gehört, ist neben dem geschützten Marken-Logo auch die Botschaft „Take care of what you love“ zu finden. Übersetzt heißt das so viel wie: „Gib acht auf das, was du liebst.“