Schüsse im Hauptquartier der Polizei in Jakarta

Im Hauptquartier der Polizei in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind am Mittwoch laut örtlichen Medienberichten Schüsse gefallen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie eine junge Frau zu Boden ging, nachdem sie getroffen wurde. Die Polizei wollte sich zunächst nicht zu den Vorgängen äußern. In den Medienberichten war von einem „mutmaßlichen Terrorangriff“ die Rede. Mehrere Journalisten an Ort und Stelle bestätigten, dass Schüsse fielen.