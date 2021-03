Transitforum Tirol ist gegen den „Dreck am Berg“

Für Kopfschütteln sorgt derzeit die geplante Bodenaushubdeponie „Astenberg“ in Wiesing. Allen voran sind die Wiesinger selbst nicht glücklich darüber. So hat sich der Gemeinderat - wie berichtet - am 9. September 2020 einstimmig gegen den Standort Astenberg für die Aushubdeponie entschieden. Das Transitforum Austria-Tirol schlägt Alarm und wendet sich an die BH Schwaz. Es verlangt Antworten! Beispielsweise, mit welcher Begründung es nun möglich sein soll, „dass Aushub welcher Art auch immer auf den Berg gekarrt werden muss, während das Kinder-Rehazentrum an einem Lärmstandort realisiert werden soll“.