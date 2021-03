FFP2-Pflicht an öffentlichen Plätzen in Kufstein

Zusätzlich zur Ausreise-Testpflicht für den Tiroler Bezirk Kufstein, die morgen, Mittwoch, in Kraft tritt, gilt an vier öffentlichen Orten auch die Tragepflicht einer FFP2-Maske. Das teilte das Land am Dienstagabend mit. Es handle sich um eine ergänzende Maßnahme, um der Gefahr von Infektionen vorzubeugen.