Carmen und Robert Geiss gegen Corona geimpft

Der Grund ist dabei ganz einfach: Robert und Carmen Geiss bekamen ihre Impfung in ihrer Wahlheimat Monaco. Dort wurden bereits deutlich mehr Menschen geimpft als in anderen Teilen Europas, sodass dort auch schon jüngere Menschen an der Reihe sind. Das erklärte auch Robert Geiss unter seinem Instagram-Video: „Hier in Monaco sind wir Gott sei Dank etwas schneller“, schrieb er.