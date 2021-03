Pollen: Das erwartet die Allergiker in Tirol

Moderat! So kann man die bisherige Pollenbelastung im heurigen Jahr in Tirol beschreiben. „Die ersten regelmäßigen Vorkommen von Erlenpollen verzeichneten wir in Innsbruck am 3. Februar – deutlich später als im Vorjahr“, wirft Laurent Marquer vom Institut für Botanik an der Uni Innsbruck einen Blick zurück. Der Blick nach vorne verspricht aufgrund der warmen Witterung steigende Belastung.