US-Sänger Jason Derulo freut sich aufs erste Kind

Dem Promi-Portal „People“ hatte Jason Derulo im August gesagt, dass er die Influencerin kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitnessstudio kennengelernt habe. Kurz darauf sei er mit Frumes zusammengekommen, so der Sänger, der Ende letzten Jahres zudem verraten hatte, dass er langsam in ein Alter komme, in dem er auch an Familienplanung denke.