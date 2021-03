Steirer (82): „Mein Flug mit dem Donnervogel“

Am 29. März war es dann soweit: „Ich weiß noch, wie aufgeregt ich die Gangway hinaufgegangen bin! Und beim Start hat es mich so in den Sitz gedrückt, dass ich gedacht habe, mein Rückgrat bricht. Es war unbeschreiblich.“ Wie im Flug vergingen im Wortsinn die 35 Minuten, die der flinke Vogel inklusive Rundflug über Österreich bis nach Linz brauchte; Wolken und Landschaft darunter zischten nur so vorbei. „Erfrischungen wurden nicht gereicht, aber das war auch nicht nötig.“ Mit zitternden Knien, aber „erfüllt mit der größten Euphorie“ stieg der Steirer wieder aus und trat die Heimreise an. Weniger spektakulär: mit dem Bus.