Karwochen-Wetter: Es wird warm und sonnig

Hochdruckeinfluss bringt am Dienstag viel Sonnenschein und nur wenige Quellwolken um die Mittagszeit und am frühen Nachmittag. Lediglich in den östlichen Teilen Niederösterreichs, in Wien, im Burgenland sowie in den östlichen Bereichen der Steiermark halten sich bis zum Vormittag einige Wolken. Danach gewinnt aber auch hier die Sonne die Oberhand. Der Wind weht schwach bis mäßig meist aus Ost bis Süd, während der ersten Tageshälfte in der Osthälfte noch aus Nordwest bis Nordost. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus zwei und plus elf Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 17 und 25 Grad.