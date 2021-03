Immer mehr Beschuldigte in Causa Commerzialbank

In der Causa um die Commerzialbank in Mattersburg dauern die Ermittlungen nicht nur an, es ist auch weiterhin kein Ende abschätzbar. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) führt derzeit 28 Beschuldigte in dem Verfahren. Weiter Warten heißt es dabei auch auf den Bericht des Verfahrensrichters im Untersuchungsausschuss.