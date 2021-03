Polizeieinsatz vor neuem Szenelokal von Martin Ho

Ab Donnerstag 24-Stunden-Ausgansgsperre

Obwohl das Spazieren in der Wiener Innenstadt rechtlich nicht verboten ist, gibt es dennoch gewissen Regeln zu beachten. Beispielsweise gilt ein verpflichtender Mindestabstand von zwei Metern. Vor Lokalen, in denen Take-away angeboten wird, sollte in der Warteschlange eine FFP2-Maske getragen werden. Aktuell gilt in Wien im Lockdown eine Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr, mit der „Osterruhe“ ab 1. April gibt es dann eine 24-Stunden-Ausgangssperre.