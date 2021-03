Einreise nach Österreich: Aktion scharf an Grenzen

Tages- und Skitouristen im Visier

Im Visier stehen vor allem Tages- und Skitouristen, die nach Österreich drängen - basierend auf einem dementsprechenden Erlass des Innenministeriums, wodurch auch Kontrollen in Hotels, Ski- und Tourismusgebieten sowie an den Grenzübergängen bereits stattfinden, wie die „Krone“ beim Lokalaugenschein am Grenzübergang Nickelsdorf (Burgenland) und Spielfeld (Steiermark) und in Kärnten erfährt.